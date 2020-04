Stephanie Valenzuela: “Cometí mil errores en mi vida, pero hoy en día me siento más madura"

La modelo Stephanie Valenzuela respondió a las críticas de sus detractores y aprovecha los días de cuarentena para reflexionar sobre su vida.

A través de sus redes sociales, Stephanie Valenzuela admitió que cometió muchos errores en su vida; sin embargo, siente que ha cambiado y que se ha convertido en una nueva persona.

STEPHANIE VALENZUELA

"Reconozco que cometí mil errores en mi vida, y hoy en día me siento una persona distinta, más madura, ya no estoy tan chiquilla. Uno va cambiando, la vida te va golpeando, y con los años uno mejora y hoy en día estoy feliz”, confesó.

Además, la influencer comentó que se encuentra feliz pasando el tiempo con su familia durante estos días.

“Dentro de todo lo malo, siento que hay algo bueno, porque hace mucho no pasaba tiempo con mis hermanos, a quienes veía solo en Navidad, porque vivo sola desde los 17 años, y creo que fue muy bonito compartir tiempo con ellos, ahora hacemos casi todo juntos”, reveló.

Por último, agregó que se siente muy agradecida con todos sus seguidores y las personas que siempre se preocupan por ella.

"Tengo que agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de mí; a la gente que no te quiere, pero que también te sigue porque cuando una marca me contrata se fijan en la cantidad de fans y aunque los haters no me quieran igual hacen números para mí. Por ejemplo, aunque no les guste mi música, igual cuenta como una reproducción, y eso va sumando”, culminó.