Hijo de Shakira saca el lado más natural de la cantante

Shakira, al igual que muchos famosos, permanecen en sus mansiones hasta que termine la pandemia del coronavirus.

Como se sabe, la intérprete de “Ojos así” reside hace años, junto a Gerard Piqué y sus dos hijos Milan y Sasha, en España, uno de los países más golpeados por la expansión del COVID-19.

Incluso, la colombiana criticó a los gobiernos por no actuar de manera rápida para evitar la propagación de la epidemia.

En medio de esto, Shakira viene compartiendo en Instagram algunos de sus pasatiempos y momento familiares. Uno de ellos le ha llenado de orgullo.

Resulta que su segundo hijo, Sasha, tiene buen ojo para la fotografía, ya que el pequeño retrató a su madre sacando su lado más natural.

“Creo que mi hijo Sasha quiere ser fotógrafo”, escribió Shakira en la publicación que estuvo acompañado de una imagen suya que el niño le tomó.

En la foto se pudo ver a una Shakira sin nada de maquillaje, con el pelo suelto, pijama y sonriendo a la cámara.

La publicación tiene cerca de 2 millones de reacciones en Instagram y miles de mensajes de usuarios, quienes destacan la belleza de la famosa artista.

“¿Con esa mamá tan maravillosa quien no quisiera vivirla retratando?”, Con esa modelo… todos quisiéramos ser fotógrafos”, “Eres hermosa”, “Pareces niña”, son algunos comentarios que se leen en la red sociales de la barranquillera.

Shakira prepara brownie y se le quema

En medio de la cuarentena, Shakira probó sus habilidades en la reposteria. La pareja de Gerard Piqué se animó a cocinar brownies.

La cantante compartió a través de Instagram cómo fue el procedimiento. Sin embargo, al principio, no le salió como quiso, ya que el postre se quemó.

"Okay, se me quemó. Esto no se ve bien. Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre fahrenheit y celsius”, confesó Shakira, entre risas.

Finalmente, la colombiana volvió a intentarlo y, esta vez, le salió bien.