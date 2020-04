El actor argentino recordó una de las producciones más importantes de su carrera artística. Julián Gil compartió en Instagram fragmentos de la película Jesús de Nazareth, filme bíblico en el que tuvo la oportunidad de interpretar a Jesucristo.

A pesar que el artista es recordado por novelas como La que no podía amar y Sortilegio, logró un hito en su trayectoria -como él mismo afirma- al participar en dos largometrajes inspirados en la vida del hijo de Dios.

La película fue una producción hispanoamericana estrenada en el 2019 y contó con la dirección de Rafael Lara. Otras estrellas como Fernando Allende, Eugenio Siller y Gaby Espino también fueron parte del elenco.

Jesus de Nazareth será transmitida en televisión por primera vez durante esta Semana Santa y, por este motivo, Julián Gil pidió a sus seguidores sintonizar el filme.

“Estamos en la semana mayor y tengo la gran oportunidad de estar en dos de mis proyectos más importantes. La interpretación de ‘Jesús de Nazareth’ y ‘La vida del apóstol Santiago’ desde hoy se empiezan a transmitir en 13 países. Busquen sus programaciones y disfruten de estas grandes historias”, escribió el actor en Instagram.

Julían Gil sobre su papel de Jesucristo: “Me dio un poco de pánico”

Poco antes del estreno del largometraje, el argentino habló de la presión que sintió por realizar tan importante rol. A pesar que indicó que sintió miedo por la responsabilidad, agregó que no se dejó intimidar por los antecedentes.

Julián Gil en Jesús de Nazareth

“Si me dio un poco de pánico, no quiero mentir, porque por ejemplo Robert Powell no volvió a ser el mismo, no pudo hacer nada con su carrera e inclusive ha sido el Jesucristo con la imagen más fuerte... pero también hay actores que no les ha pasado nada”, dijo Julián Gil.