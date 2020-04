Pelo Madueño de viste de drag queen para su nuevo videoclip [VIDEO]

El cantante, músico y actor peruano, Pelo Madueño, se suma a la lista de artistas nacionales e internacionales que se atreven a lanzar producciones en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus. El destacado intérprete reveló en un encuentro con sus seguidores a través de su canal de Youtube, el videoclip del segundo sencillo de su más reciente álbum de estudio, XXX, en donde nos sorprende como actor asumiendo el reto de interpretar a un drag queen.

“Ay, amor” es el nombre del tema estrenado el año pasado como parte de su disco triple XXX, una colección de canciones compuestas en distintas épocas y lugares. Según las palabras del artista, este es un tema sobre “alguien que se despide del mundo, alguien que es distinto al resto y que no encontró su lugar, por su pinta, su manera de pensar, o sus ganas de ser libre en una sociedad muchas veces moralista e hipócrita”. “Ay, amor / Me voy del mundo porque ya no sé / si estoy en él o no / Alguna vez entre mis sueños conseguí / tener la vida”, dice la letra del single.

Drag queen.

PUEDES VER ‘Pelo’ Madueño: “Los programas son un circo perverso”

Sobre esta interpretación, Pelo Madueño declara: “Quería algo fuerte y transgresor en el video que fuera la respuesta a la soledad en la que viven muchas personas por ser distintas. Surgió entonces la idea que un drag queen cerrara el video haciendo un solo de guitarra glorioso. Se lo propuse al director y le encantó. Es como una celebración al hecho de ser distinto”.

“Hacer este personaje fue todo un reto y algo que seguro nunca se me volvería a presentar. Tendría que haber un Pedro Almodóvar peruano que no lleve al personaje al típico sitio chabacano y decadente donde terminan casi siempre estos personajes. Para mi actuación, el equipo de producción llamó a Tany de la Riva, que es un drag queen profesional y con mucho reconocimiento. Tany me asesoró y dirigió en todo lo referente al personaje, desde el maquillaje, el vestuario hasta el acting. Fue importantísima su participación”, concluyó Pelo Madueño.