El cantautor Pedro Suárez Vértiz sorprendió en Instagram al publicar un video donde interpreta diversos temas musicales, con la finalidad de entretener a su público que se encuentra en pleno aislamiento social.

Vía Instagram, el artista peruano escribió un extenso mensaje junto a su material audiovisual. “Concierto en cuarentena. Vamos a relajarnos un poquito. Cuanto quisiera cantarles a todos desde mi casa vía Facebook Live, pero no importa porque encontré este de grandes favoritas suyas y en muy buena calidad”, escribió en su red social.

“No recuerdo el año, pero fue en el célebre programa Tránsito de mi compadre Cucho Peñaloza, celebrando su emisión número mil. Qué bien la pasábamos en ese programa”, detalló el intérprete de “La olvidé”.

Pedro Suárez Vértiz. Foto: Instagram

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz contó que se ha enamorado de su instrumento musical. “La verdad, tengo delirios bien pintorescos. Me acabo de comprar una guitarra y no sé para qué. También estoy restaurando un viejo amplificador a tubos, como si siguiera de gira”, exclamó.

Pedro Suárez Vértiz. Foto: Archivo

“Quizás por coleccionismo adquirí la guitarra o porque me enamoré de ella. Los músicos y los amantes de las motos y autos, literalmente nos enamoramos de nuestras piezas. Yo he sufrido de insomnio por no poder dejar de pensar en alguna guitarra”, sostuvo.

De la misma confesó que a todas sus compañeras sentimentales le dedicó una canción. “Todas mis parejas se molestaba cada vez que cogía una guitarra porque decían que me olvidaba de ellas, a pesar que al inicio les encantaba. Gracias por tener mi música tan presente. Ustedes hacen que me sienta como si les cantara todos los días. Tanto que me olvido de que me pasó lo que me pasó”, aseveró.

“Tocaba tanto mis canciones y en tantos lugares que simplemente brotaban de mi cuerpo como si fuera un manantial. Hasta componía otras canciones en mi cabeza mientras cantaba en vivo. Disfruten este mini concierto porque cuando canto lo hago con todo el corazón”, finalizó Pedro Suárez Vértiz.