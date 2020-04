Mario Irivarren envió un sentido mensaje a sus amigos influencers por sus contenidos en las redes sociales. A través de Instagram, el ex chico reality admitió que se ha sentido deprimido durante esta cuarentena por el coronavirus.

Sin embargo, ver las publicaciones en las redes le ‘han sacado una sonrisa’. “A los influencers, youtubers, bloggers, tiktokers, espontáneos y creadores de contenido en general y toda la polémica creada en torno a ellos, solo quiero decirles: gracias”, inicia el texto que escribió.

“Por ayudarme a poder sobrellevar esta cuarentena, ya que cada uno, desde su tribuna y a su manera ha hecho que estos días sean mucho más llevaderos para mi”, continua.

Según Mario Irivarren, ha colaborado con diferentes casos sociales e instituciones benéficas gracias a la ayuda de sus compañeros. Allí resaltó la labor de Alejandra Baigorria y su taller de fabricación de mascarillas gratuitas.

“Gracias por las diferentes rutinas de ejercicios caseras, utilizando objetos de mi hogar que nunca se me hubieran ocurrido y por las deliciosas recetas que comparten para poder preparar en casa. Por hacerme reír con sus ocurrencias, videos, fotos, retos y enlaces en vivo. Y, cuando me he sentido bajoneado, haberme arrancado una sonrisa y alegrado mi día”, se lee en la publicación.

Mario Irivarren agradece a influencers por ‘ayudar a sobrellevar’ la cuarentena. Captura: Instagram

Finalmente, se dirigió a quienes critican a los influencers por hacer contenidos divertidos, pese al estado de emergencia.

“Existe gente incapaz de ver el lado positivo de las cosas, que tiene la capacidad de encontrarle lo malo y lo negativo a todo, y estará siempre a la espera de un nuevo motivo para atacar y criticar”, señaló Mario Irivarren.