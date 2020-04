Luego de que Magaly Medina revelara que varias figuras de la farándula habían sacado el pase especial de tránsito para cuidar a ancianos y niños, los acusados se pronunciaron.

En esta ocasión, Evelyn Vela le respondió a la conductora de televisión y aclaró por qué había solicitado el permiso para trasladarse desde Lima hasta Ica.

Según la exbailarina, pidió el pase de tránsito para ir a ver a su abuelo que se encuentra fuera del departamento.

“Yo saqué mi permiso de dos días para poder irme a Ica porque mi papá (su abuelo), todo el día pregunta por mí, como soy su engreída, y él ya tiene 90 años. Pero mi mamá me dijo que las carreteras estaban todas cerradas, así que no lo pude utilizar. Eso no sabe la gente, hablan por hablar y dejan mal a uno”, expresó.

La amiga de Melissa Klug asegura que no ha salido de su vivienda en Lima, desde que empezó la cuarentena, y que el permiso de tránsito no fue utilizado. Además, negó que haya mentido al solicitar el pase.

“Nos han dejado como que nosotros tenemos corona, o que nos burlamos de las autoridades y eso está mal. Yo puedo ser loca, buena, juguetona, coqueta, pero no mentirosa. A mí nadie me anuló el permiso porque ese día que habló la señora Magaly, al día siguiente vencía”, señaló.

Para Evelyn Vela, ella no ha infringido las leyes, esto en respuesta al Ministro del Interior, Carlos Morán, quien reveló que se denunciarán a las personas que solicitaron el pase especial de tránsito sin motivo alguno y con datos falsos.

“Nunca salí de mi casa, hasta ahora que solo voy a la bodega de la esquina y con miedo todavía. Yo puedo demostrar que vivo en Ica hace un año y medio. Mi dirección de mi DNI está en Ica no acá (en Lima). Nunca le sacamos la vuelta a la justicia, porque todo lo que puse llenando esa ficha era verdad, yo respeto las leyes”, afirmó Evelyn Vela.