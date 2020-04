Stefano Salvini anuncia que no habrá Los Vilchez 3: “Bicho y Vasco se despiden para siempre”

Los Vílchez, la teleserie peruana transmitida desde 2018, llega a su fin. El actor Stefano Salvini, quien interpreta a Vasco, anunció en sus redes sociales la lamentable noticia a los fanáticos.

El integrante del elenco publicó una foto donde aparece junto a su compañero de reparto Juan Ignacio Di Marco (Bicho), a pocas horas del último capítulo de la serie emitida por América TV.

“Bicho y Vasco se despiden de la tele para siempre. Fue un gusto haber estado en sus hogares estos dos veranos. Con mucha pena anunciamos que no habrá Vílchez 3. Gracias por tanto. Hoy último capítulo de Los Vílchez 2”, escribió Stefano Salvini en su cuenta de Facebook.

La publicación generó una lluvia de mensajes por parte de los seguidores de la serie, quienes reclamaron que continúen los capítulos. Otros, lamentaron la repentina noticia.

“Esa historia tiene que continuar”, “Los voy a extrañar”, “Qué tristeza que ya no van estar en la TV, ya eran parte de mi vida”, “Tiene que ver una tercera temporada de Los Vílchez”, “Qué pena, son tan divertidos que no me perdí ningún capitulo”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

Stefano Salvini encontró el amor en las grabaciones de Los Vílchez

Stefano Salvini y Alessa Esparza se conocieron en Los Vílchez y ya tienen diez meses de relación amorosa. Los jóvenes actores encontraron el amor en los set de grabación de la serie. Todo empezó cuando en la ficción fueron pareja, luego se vieron envueltos en un triángulo amoroso.