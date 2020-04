Kim Kardashian reprende a su hija North por interrumpir su tutorial de maquillaje [VIDEO]

Sin lugar a dudas, la vida una madre con cuatro niños resulta muy complicada, y más si se trata de pequeños tan traviesos como los hijos de Kim Kardashian. La empresaria perdió la paciencia con su hija mayor por interrumpirla cuando compartía su rutina de maquillaje en Instagram.

La modelo se disponía a realizar un tutorial y para ello decidió apartarse por un momento en una de las habitaciones de su lujosa vivienda. Sin embargo, luego de unos minutos North encontró su escondite y se interesó por la actividad que su madre estaba realizando.

En un primer momento Kim Kardashian intercambia unas cuantas palabras con su primogénita, quien indicó querer lavarse las manos. “¿Puedes hacerlo en la otra habitación? Estoy en medio de algo y no quiero esto se moje, cariño”, dijo la socialité.

Luego de esto, la empresaria indicó usualmente no tiene un tiempo para disfrutar a solas: “Me estoy escondiendo en el cuarto de invitados porque mis hijos no me dejan sola”. “Oye, eso es grosero", respondió la niña mientras entraba y salía del cuarto.

Este comentario ocasionó que Kim Kardashian reprenda el comportamiento de su hija mayor. “North, ¿puedo terminar mi pequeño tutorial? Es todo lo que quiero hacer, solo quiero hacer algo divertido conmigo misma"

Kim Kardashian en Instagram

La pequeña finalmente entendió el mensaje de su progenitora y abandonó el lugar. La esposa de Kanye West reflejó su frustración frente a las cámaras y continuó con la grabación.