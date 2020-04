Khloé Kardashian revela que no quiere tener más citas

Khloé Kardashian ha mostrado varias aspectos de su vida a través del programa Keeping Up with the Kardashians, pero sus relaciones amorosas son lo que más ha llamado la atención.

La creadora de Good American ha sorprendido a sus fans, pues en uno de los episodios de su reality ha revelado que después de todo lo que le ha pasado, ya no quiere tener más citas.

La celebridad ha dejado en claro que después de su ruptura con el padre de su hija, Tristan Thompson, no quiere conocer a nadie más por el momento.

“Tengo amigos que me dicen: ‘Quiero presentarte a alguien’ y simplemente eso no me importa”, dijo.

Además, enfatizó que solo quiere enfocarse en sí misma y en su pequeña: "Estoy concentrada en mí y en True. Eso es lo que hago. ¿Quién sabe?, quizás nunca vuelva a salir con nadie más”.

Durante la conversación, su mamá Kris Jenner le preguntó si no deseaba tener otro hijo, pero ella descartó esta idea: “¡No, por ahora no!”.

Tristan Thompson engañó a Khloé Kardashian con la mejor amiga de Kylie Jenner.

Actualmente Khloé Kardashian está pasando la cuarentena con su expareja por el bienestar de su heredera, así lo reveló una fuente a People.

“Khloé no se ha movido de casa y está con True, Tristan decidió irse con ellas unos días para pasar tiempo con su hija y ayudar a Khloé. Están todos bien, es muy sano. Tristan y Khloé no han vuelto, pero están siendo padres responsables”, contó la fuente.

La historia de amor entre la celebridad y el jugador de baloncesto comenzó en el 2016, pero acabó tras rumores desconfianza e infidelidad de parte del último.

Sin embargo, Khloé Kardashian decidió perdonarlo, pues no quería guardar odio, sino mantener una relación tranquila con el padre de su hija.

Incluso en algunas entrevistas resaltó que su expareja es una buena persona y que siempre está pendiente de su pequeña.