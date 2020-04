Karla Panini volvió a ser duramente criticada por los usuarios de las redes sociales, principalmente, por aquellos que recuerdan el romance entre ella y Américo Garza, el exesposo de su amiga y colega Karla Luna, quien falleció hace casi dos años y medio a causa del cáncer.

Las comediantes formaban un singular dúo que se hizo conocido con el nombre de Las lavanderas por el programa del mismo nombre que conducían en un canal de paga. A Panini se le conoció mejor con el apelativo ‘La lavandera güera’.

Karla Panini y su vida antes de Américo Garza

Karla Panini estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, estado donde nació el 21 de diciembre de 1979. Antes de ello, estudió por un breve tiempo Contaduría Pública, según relata el medio Marathi TV, aunque no se dedicó a ello.

En el 2008, con 29 años, se casó con el actor y conductor Óscar Burgos. Karla Panini y él se conocieron en el programa En Cabina Live. La relación fue bastante polémica debido a que el comediante tenía en ese tiempo 49 años.

En el 2010, tuvieron un hijo, al que nombraron César Gabriel Burgos Panini. Sin embargo, ese mismo año se separarían debido a que ella no habría estado satisfecha con esa relación. Ella misma dio explicaciones al respecto.

“Fue un matrimonio no inventado, no de mentira, alrededor de ese matrimonio siempre estuvo un ‘show’; estaban los medios, la tele… La verdad es que me casé con él pensando que estaba enamorada, pero después descubro que no”, dijo en octubre del 2017.

Relación entre Américo Garza y Karla Panini

La relación con Américo Garza fue bastante polémica. Y es que este personaje era nada más que el esposo de su amiga y colega Karla Luna. Panini y él empezaron a tener una relación a escondidas, pero el secreto finalmente salió a la luz.

Según difundió Karla Luna luego de descubrir la infidelidad de su marido, pudo conocer lo ocurrido por accidente. En una oportunidad, su hermana necesitaba un celular prestado, por lo que la actriz decidió prestarle uno de su esposo.

Cuando la hermana dejó de usarlo, Karla Luna pudo descubrir los mensajes guardados en el equipo, en donde se leería las conversaciones entre su Américo Garza y Karla Panini. Este hallazgo terminaron por convencer a Karla de que su amiga salía con su marido.

Sin embargo, esto solo acabó por confirmar lo que Karla Luna ya tenía en mente, pues el distanciamiento entre ella y su esposo habría sido notorio para ella. Incluso la misma Panini le había confesado que en una oportunidad ella y Garza se besaron.

Su segundo matrimonio se dio el 12 de junio de 2016. Tanto Américo como Karla se mostraron muy felices por su relación. A la boda también acudió el exesposo de Panini, Óscar Burgos. Este la felicitó en su momento por su nuevo compromiso.

Fruto de la unión con Garza, tuvo a su pequeña Isabella. Ahora, su familia está compuesta por ella, su esposo, el hijo que tuvo con Burgos, las dos hijas de Américo y Karla Luna y su nueva hija. A pesar de la polémica que rodea la historia de Panini, todo parece indicar que prefiera concentrarse en ellos.