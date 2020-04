Eugenio Derbez es uno de los comediantes más famosos de México que ya se abrió un camino en Hollywood. El buen humor que transmite el actor en sus trabajos también lo plasma en sus redes sociales y vida diaria. Sin embargo, todo eso va acompañado de escándalos.

Recordemos que, desde hace varias semanas, se revivió la polémica separación entre el intérprete y Victoria Ruffo. Aunque hubo indicios de una posible reconciliación, luego que Derbez señalara que no tendría ningún problema en hablar con su expareja, todo quedó en supuestos.

Eugenio Derbez bromea con el coronavirus del esposo de Victoria Ruffo

Ahora, el padre de Aislinn Derbez ha vuelto a desatar la polémica con respecto a un tema que involucra directamente a la protagonista de La madrasta.

A fines de marzo, Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, dio a conocer que había dado positivo en la prueba de COVID-19; incluso, narró su mala experiencia ante esta enfermedad.

El drama que vive el político mexicano fue aprovechado para que Eugenio Derbez se burlara del caso.

A través de Instagram, Eugenio compartió una caricatura de uno de sus personajes de televisión conocido como ‘El Diablito’, haciendo referencia a Omar Fayad.

“Yo abracé a Omar Fayad”, fue la frase que se visualizó en la imagen. Además, en la descripción colocó lo siguiente: “¿Quién es el verdadero Diablito? ¿Esto? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo?”.

Victoria Ruffo, quien llegó a confesar a su hijo que sí estuvo enamorada de Eugenio, no ha emitido comentario alguno sobre la publicación de su expareja.

Eugenio Derbez: usuarios se dividen por la broma del actor

Algunos seguidores de Eugenio Derbez resaltaron la publicación del intérprete, mientras que otros lo criticaron por burlarse de un tema tan delicado como el coronavirus.

“Este Diablito me encanta como todos tus personajes”, “Me imagino la expresión de Victoria cuando vea esto”, “Hay chistes que ya no te quedan; respeta ya estás viejo", "Vives al pendiente de tu ex Victoria”, “Un claro ejemplo de la ignorancia; creo que no es un tema para estar haciendo chistes y mucho menos para la persona que ha estado para tu hijo todos estos años”, se leyeron en los comentarios.