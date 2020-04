Racismo y comicidad: los personajes más polémicos de Jorge Benavides

Jorge Benavides es uno de los humoristas más exitosos de nuestro país. Durante su trayectoria televisiva ha creado diversos personajes; muchos como una versión caricaturesca de personalidades de la política y el arte, y otros una versión propia que fueron el resultado de su visión del entorno.

Es en estas creaciones personales donde ha sido muy cuestionado, hasta el punto de haber sido catalogado como “racistas”. En esta nota se hizo un repaso de los personajes más polémicos del actor cómico, quien ahora tiene su programa propio en la casa televisora de Latina.

'La Paisana Jacinta', 'El Negro mama', y 'Jefry' son algunos de los personajes más recordados de JB.

La Paisana Jacinta

Es considerado una de las creaciones más recordadas del cómico peruano. En 1999, durante un sketch de JB Noticias, salió a la luz en las pantallas de Frecuencia Latina.

Tras su aparición, las críticas llegaron y en el año 2002 acusaron a este personaje de “hacer referencia al racismo”. Jorge Benavides defendió la interpretación, sin embargo, no pudo ante la ola de comentarios y denuncias.

Muchos de los personajes de Jorge Benavides, durante su trayectoria televisiva, fueron blanco de críticas.

En el 2005, organizaciones como Lundú y el Chirapau solicitaron el retiro de ‘Jacinta’ de la televisión nacional. La excongresista Paulina Arpasi se refirió a esta creación de JB argumentando que dañaba la imagen de la mujer andina.

Sus demandas no cesaban hasta el punto de que la exparlamentaria acudiera a las instalaciones de Frecuencia Latina para pedir que el programa de este personaje deje de emitirse. Tras una serie de acontecimientos, como una recolección de firmas y llamados a la ONU, el canal decidió sacar del aire el espacio televisivo.

Sin embargo, muchos años después, 'La Paisana Jacinta' retornó a las pantallas chicas, pero con un lenguaje y comportamiento más mesurado.

El Negro Mama

También fue una creación propia del personaje. Muy polémico para muchos televidentes, pues fue cuestionado porque asociaba la idea de que la persona negra tenía hábitos delincuenciales

Tras un sketch de un robo de dinero a la empresa Hermes, el actor cómico salió a defender su imitación. "Es "El Negro Mama" que ya la gente conoce que es un personaje creado, que tiene un nombre establecido; entonces no se puede decir que nosotros estamos generalizando y dando a entender que todos los negros son rateros", sostuvo.

"No es el mensaje, en realidad lo que hemos querido hacer es representar a esta persona que robó y lamentablemente es una persona de color. Inmediatamente pensamos que caía a pelo ‘El Negro Mama’, agregó Jorge Benavides en una entrevista a Reporte Semanal.

El Negro Mama, personaje de Jorge Benavides.

Jefry (Jefferson Farfán)

Este personaje causó mucha controversia, pues el humorista exageró en la vestimenta, rasgos faciales y apariencia del futbolista peruano Jefferson Farfán. La comunidad afroperuana se pronunció al respecto y acusó al actor de “racista”.

En conversaciones con diario local el pasado agosto del 2019, Jorge Benavides habló sobre este hecho. “No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos, sino que me maquillo y caracterizo para un personaje. Hasta Jefferson Farfán se divierte con la imitación, además, he desterrado los chistes ofensivos”, sostuvo.

Jorge Benavides justifica caracterización de Jefferson Farfán tras recibir denuncias por racismo.

“Creo que la gente que me ataca luego pasa a cobrar a algún jefe, aquí hay un interés económico”, agregó el destacado comediante a Trome.

Cabe señalar que Jorge Benavides ha imitada, en ocasiones anteriores al amigo de Yahaira Plasencia. No obstante, no ha recibido ningún tipo de comentarios por parte del delantero del Lokomotiv.