Edith Santos, quien se hizo conocida por imitar a Johanna San Miguel en El wasap de JB, reveló en Tengo algo que decirte el terrible drama que vive durante esta cuarentena. La actriz cómica contó que su hija recién nacida no puede recibir controles médicos por la crisis económica.

La popular ‘Johanna San Miguelito’ pidió ayuda por medio del programa de Lady Guillén, en su emisión de este jueves 9. Ella aseguró que no fue beneficiada con el subsidio estatal que otorgó el presidente Martín Vizcarra.

Lo que solicita la joven madre es solventar sus gastos médicos para su pequeña. “Ella (su bebé) necesita muchas cosas y no cuenta con sus vacunas. Esta situación choca mucho. No me ha tocado el bono ni la canasta”, sostuvo en el espacio televisivo de Latina.

Para sorpresa de ‘Johanna San Miguelito’, el programa le llevó algunos productos de primera necesidad. Así también, en caso alguien se solidarice con la cantante, pueden comunicarse al 929337495.

Critican a El wasap de JB por bono de 380 soles

El programa de Jorge Benavides fue duramente criticado en las redes sociales tras emitirse una parodia donde recrearon la situación del bono de 380 soles. Como se recuerda, el Gobierno dio este dinero a los sectores pobres del país.

“Y todavía hacen alusión a la problemática de los aportes de los 380 soles. Parecía una burla, por eso apagué la televisión. Claro, como a ellos no les afecta en nada. Todo en la vida da vueltas”, se lee en un comentario.