Patricia Barreto es una de las conductoras de Aprendo en casa, programa de educación a distancia para todos los niños del Perú en medio de la pandemia.

El espacio se transmite a través de TV Perú y en sus primeros días de estreno, desde el pasado lunes 6 de abril, ha logrado una gran sintonía, tanto que ha superado a programas de espectáculos.

PUEDES VER Patricia Barreto se suma al programa educativo Aprendo en casa como conductora

La actriz peruana se encuentra motivada, pues no estaba previsto esta nueva faceta para ella. El Ministerio de Educación anunció la nueva medida para prevenir el coronavirus y comenzar el año escolar tras haberlo aplazado.

“Siento que es un gran aporte e iniciativa del Ministerio de Educación. Es un programa que ha sido realizado en tiempo récord... Es una gran oportunidad para mi carrera, estoy súper motivada, comprometida y seguimos grabando”, señaló Barreto.

La intérprete de Los Vílchez recordó que fue conductora del programa ‘Inéditos’ durante los años 2017 y 2018, por lo que cuenta con experiencia.

Patricia Barreto, actriz peruana y conductora de Aprenda en Casa.

“Siempre he encontrado un buen lenguaje de comunicación con los niños, me ha pasado en el programa y lo veo con los comentarios de ahora que son positivos. Siento que estoy en el camino correcto y hay miles de padres que me agradecen por llevar educación a sus hijos o por entretenerlos”, expresó en entrevista con Trome.

Espera que los pequeños se mantengan atentos al programa. “Queremos fomentar calma, unión, resistencia y que estamos todos juntos, así que quédense en sus casas porque habrá contenido positivo y constructivo”, agregó.

Patricia Barreto, actriz de Los Vilchez.

Patricia Barreto junto a Fátima Saldonid y la periodista Paola Moreno son las conductoras de Aprendo en casa, que se transmite de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. de lunes a viernes por TV Perú.