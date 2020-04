Actores de Narcos dictan clases virtuales en cuarentena

Debido a la pandemia del coronavirus ha dejado vacías las aulas de Los Ángeles (EE.UU.), pero los alumnos latinos de Youth Cinema Project (YCP), un programa que enseña los secretos del cine a los jóvenes, han recibido la ayuda de diversos actores.

Edward James Olmos, el promotor del Latino Film Institute que está detrás de YCP, anunció que van a organizar varias sesiones de streaming en las que se leerán en directo los guiones de YCP que no se pudieron llegar a rodar este año por culpa del coronavirus.

De esa manera, actores de la serie Narcos asi como Queen Of The South, Gentefied, Vida, Mayans M.C., Devious Maids y One Day at A Time, entre otras ofrecieron su ayuda a los alumnos a través de varias sesiones de streaming en las que leerán los guiones de las producciones que se realizarían en año si no se hubiese dado el brote de coronavirus.