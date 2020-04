Yidda Eslava se ha mostrado muy molesta con las aglomeraciones de personas en los centros de abasto y también expresó su indignación con los hombres que se encontraban en las calles el pasado martes, cuando era un día en el únicamente estaba permitido el tránsito para las mujeres.

La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra anunció que se restringiría aún más la circulación de ciudadanos para evitar la propagación del coronavirus. En ese sentido, el mandatario ordenó que lunes, miércoles y viernes salieran solo varones, en tanto que mujeres lo harían martes, jueves y sábado.

Yidda Eslava contó su experiencia al salir este martes 7 de abril a hacer las compras familiares, previendo que jueves y viernes santo fueron declarados como inmovilización general, por lo que muchas personas han abarrotado los mercados, generando grandes colas que fueron registradas en los noticieros de todo el país.

La pareja de Julián Zucchi expuso su molestia en Instagram al revelar que las personas no respetan el metro de distancia, pero destacó la presencia de muchos hombres en las calles, varios de estos dando largos paseos a sus mascotas.

“Hoy me toca ir a comprar, ojalá no haya tanta gente… No salgo en 25 días”, comienza relatando Yidda Eslava.

Acto seguido, expone haber regresado de hacer las compras y asearse correctamente. Sin embargo, destacó que se topó con extensas colas hasta en las bodegas.

“Lo más indignante fue ver a dos tipos paseando perros. Juro que los he mirado con desprecio, porque es clarísimo que hoy solo salen las mujeres. Nadie dice que no saquen a hacer sus necesidades a sus perritos, pero el tipo estaba jugando con el perro en la calle”, decía Yidda Eslava muy molesta.

Si embargo, tuvo duras expresiones hacia este tipo de actos irresponsables: “Esos tipos merecen enfermarse (de coronavirus) para que entiendan la gravedad de las estupideces que hacen. El hígado lo tengo en la boca sangrando”.

Ante esto, Yidda Eslava espera que la gente tome conciencia y cumpla con las normas de distanciamiento social y no aglomerarse en espacios públicos.

“Esperemos que, poco a poco, la gente cumpla, pero salen como manada. No respetan el metro de distancia. No les importa, un montón de hombres hoy (martes) en el mercado”, expresó la exchica reality.

“Estos días son de reniego total. La gente hace lo que le da la gana y es muy frustrante porque tú cumples, estás encerrado en tu casa y la gente no”, agregó la influencer.