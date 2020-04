Vanessa Tello nuevamente comparte en sus redes sociales cómo está pasando estos días de aislamiento social. Esta vez, la exmodelo reveló a sus seguidores que siente mucha incertidumbre por no saber que sucederá ante esta situación que está enfrentando el país por la pandemia del coronavirus.

“¿No sabemos nada? La incertidumbre, algo que desde hace unos años le pedí a Dios trabajar y sin duda esta situación me vuelve a poner a prueba. Estos días solo me llevan a reflexionar, cuantas veces he querido tener todo bajo control y he vivido pensando en mis planes de los próximos días, semanas y hasta años”, se lee en inicio de su mensaje de Instagram.

Publicación de Vanessa Tello Foto: captura

Asimismo, la nutricionista se mostró preocupada al no saber cómo será su futuro o que pasará luego de la cuarentena y recomendó no perder la esperanza en estos momentos.

“No solo no sabemos cuando termine este “encierro”, no sabemos cuando termine esta pandemia, no sabemos cómo será nuestra vida, nuestro trabajo, la forma de relacionarnos en los próximos meses. Literal, no sabemos nada. A pesar de eso, igual es hermoso seguir viendo el futuro con esperanza y con la ilusión de volver a estar juntos y volver a abrazarnos”, reflexionó.

Vanessa Tello Foto: Instagram

Finalmente, Vanessa Tello aseguró que el mundo necesitaba una pausa y que se debe tener paciencia en estos tiempos tan difíciles.

“Recibamos la lección de vivir en el día a día, porque tampoco nos queda de otra y pensar en el futuro solo nos genera ansiedad. Les prometo que nadie va a literalmente morir por estar encerrado, sí genera muchísima angustia, pero afuera hay algo más peligroso que realmente mata. Seamos pacientes con lo que se venga y que sea lo que sea, pero que estemos lo más seguros posibles”, concluyó.