Tatiana Astengo molesta con personas que no guardan distancia en colas durante cuarentena

Tatiana Astengo sigue mostrando su preocupación durante el estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus en el Perú. La intérprete no deja de expresar su indignación ante las personas que incumplen la cuarentena y el distanciamiento social.

En su cuenta de Twitter, la actriz peruana compartió un video sobre la ciudad de Tacna, donde se ve el descontrol de las personas en las colas, quienes no solo se aglomeran irresponsablemente, sino que tampoco cumplen con el distanciamiento mínimo de un metro.

PUEDES VER Tatiana Astengo se molesta con peruanos que incumplen cuarentena por coronavirus

Tatiana Astengo indignada con aglomeraciones en Tacna.

Tatiana Astengo evitó escribir un texto extenso y resumió todo con las siguientes palabras: “Suicidio masivo #coronavirus. Cómo me dueles, Perú”, fue el breve mensaje de la actriz.

La publicación ha tenido muchas interacciones en la mencionada red social por parte de usuarios que han acompañado la indignación de la actriz.

“O sea, por las puras se mata (Martín) Vizcarra y compañía hablando sobre el coronavirus y sus efectos”, “pero qué gente de m***da. Por culpa de estos nunca vamos a salir de esta cuarentena”, “no sé hasta donde puede llegar la ignorancia de la gente. Definitivamente, es inútil todo el sacrificio que hacen muchas personas por contener la difusión del virus, cuando a estas no les interesa nada”, “después que no se quejen porque no se les atiende como quiere, porque todos sabemos que el sistema de salud es deficiente”.

Hace unos días, Tatiana Astengo compartió un par de imágenes de personas asistiendo a mercados de forma masiva en plena cuarentena. La actriz no se guardó nada y tuvo duras palabras hacia estas personas.

Tatiana Astengo critica concentración masiva a pesar de cuarentena.

“¡Buen trabajo! Sigan saliendo, sigan sin tomar distancia social, sigan sin quererse. La cuarentena va a ser larga”, expresó en Twitter.