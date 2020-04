Shirley Arica asegura que relación con Jean Deza se mantiene a pesar de cuarentena

Shirley Arica y Jean Deza han sido captados en diversos ampays divirtiéndose juntos. Ni la modelo ni el futbolista se han atrevido a aceptar públicamente que tienen un romance, aunque ella ha deslizado que hay mucha “química” entre los dos.

En estos tiempos de cuarentena para evitar el avance del coronavirus en el Perú, Shirley Arica y Jean Deza ya no se pueden ver como quisieran. Sin embargo, la modelo aseguró al diario Trome que las cosas marchan más que bien entre ambos.

Shirley Arica fue captada en cuatro ocasiones en salidas nocturnas con Jean Deza.

“Es un poco complicado porque cada uno está en su casa y por ahora no podemos vernos, pero seguimos juntos. Estamos bien”, expresó la modelo.

Pero cuando le preguntaron si teme que el distanciamiento debido a la cuarentena “enfríe” su relación, Shirley Arica fue clara en afirmar que la comunicación es vital.

Shirley Arica no puede ver a Jean Deza por la cuarentena.

“Ya le he dicho que mejor nos vemos en 2021 (risas). Cuando las cosas se dan bien pueden durar, todo depende de cómo alimentas tu relación y se maneja esta distancia, pero siempre hablamos, mantenemos comunicación diaria”.

Pero, en caso las cosas no vayan bien, dijo que no estaba preocupada. “Si se tiene que terminar, no hay de otra. Nadie va a morir de amor”.

“El estrés está aflorando en esta época que estamos pasando. Uno ya no sabe ni qué hacer, pero si el sentimiento es verdadero no creo que se termine”, agregó Shirley Arica.

Por otro lado, la modelo descartó tener “citas virtuales” con Jean Deza. “No hacemos esas cosas, solo lo normal, una videollamada”.

Shirley Arica no teme a que se "enfríe" el amor con Jean Deza

Finalmente, cuando fue consultada sobre la actualidad peruana a raíz del brote de coronavirus en el Perú, la modelo confesó a sentirse muy afectada por la cifra en aumento de los fallecidos.

“Es un poco preocupante ver que todos los días aumentan los muertos (por coronavirus) y por eso prefiero no estar tan pendiente de las noticias”, señaló.