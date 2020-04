Pedro Suárez Vértiz sobre video de soldado: “Él es un militar luchando contra un enemigo del Perú”

Pedro Suárez Vértiz no pudo evitar conmoverse con un video que está circulando en las redes sociales, donde aparece un militar regañando a los pasajeros de una combi por no quedarse en sus casas.

El cantante dejó un texto en su cuenta de Instagram, donde asegura que no puede creer la falta de responsabilidad que hay en los ciudadanos ante esta situación tan crítica que está atravesando el país.

“Este soldado me conmovió. No es justo que seamos un pueblo tan irresponsable. Hay algunos (y no lo puedo creer) que están buscando hasta la más mínima actitud autoritaria de cualquier defensor de la patria para acusarlo de abuso y que sea castigado”.

Asimismo, cuestionó a aquellas personas que impiden que las Fuerzas Armadas cumplan su función y arremetió contra quienes no están obedeciendo a la medida del aislamiento social obligatorio.

Publicación de Pedro Suárez Vértiz Foto: captura

“¿Ya empezamos acaso a castrar la real función de las Fuerzas Armadas como lo hicimos con los policías a quienes encarcelan por solo meterle un cachiporrazo a un ladrón? ¿Y qué hay del inhumano abuso de los infractores al toque de queda, que están literalmente matando por infección a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Quieren que el militar o policía lleve al infractor a una salita a conversar y le regale un chupete al terminar?”, cuestionó el intérprete.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz recalcó el apoyo que les brinda a los militares. “No pues. Él es un militar luchando contra un enemigo del Perú. No es tu psicólogo. Yo sí aplaudo a mis Fuerzas del orden porque cuido a mi patria y los apoyo incondicionalmente”, agregó.