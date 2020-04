Paulo Londra revela que será papá: “Voy a entregar lo mejor de mí” [VIDEO]

Paulo Londra, uno de los raperos más exitosos en Latinoamérica, reveló este miércoles que será padre de una niña. La información venía circulando en diversos medios, pero ahora ha sido el propio artista quien lo ha confesado.

A través de su cuenta de Instagram, el argentino confirmó la novedad y aseguró estar muy contento con su paternidad, pese a que le parece algo difícil de creer.

La publicación de Paulo Londra en Instagram confirmando la noticia de que será papá.

“La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí a amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a prender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapero de la historia”, escribió el cantante de 21 años.

En su publicación, además, incluyó una fotografía junto a su pareja, Rocío Moreno, con quien mantiene una relación hace más de dos años. Pero eso no fue todo lo que reveló sobre esta llamativa novedad en su vida.

Paulo Londra es uno de los raperos argentinos más exitosos del momento.

Más detalles sobre su futura paternidad fueron contadas por Paulo Londra en sus historias de Instagram. Allí, dio a conocer que su bebé será una niña, a quien desde ahora llama “princesa” y por la que está dispuesto a darlo todo.

“Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no. Por eso quería decir que voy a ser papá. Estoy contentísimo por eso, no lo puedo creer. Es una bendición que me dio Dios y voy a darlo todo, voy a entregar lo mejor de mí para que mi reina y mi princesa que está por venir sientan orgullo por este hombrecillo que tienen al lado”, relató en un video.