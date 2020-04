Naomi Campbell, una de las supermodelos más célebres en el mundo, estrenó recientemente su programa No filter with Naomi, que se transmite a través de la plataforma Youtube.

En la primera edición del show, tuvo como invitada nada menos que a su amiga Cindy Crawford, con quien charló durante casi una hora acerca de diversos temas: recuerdos en común, anécdotas de sus carreras y, por supuesto, la actual crisis sanitaria que atraviesa el mundo a causa de la expansión del coronavirus.

PUEDES VER Naomi Campbell toma medidas extremas para no contraer el coronavirus

Naomi Campbell y Cindy Crawford tienen una sólida amistad que se formó en el mundo del modelaje. (Foto: Getty)

Precisamente, uno de los momentos más llamativos de la conversación fue cuando Naomi Campbell se refirió a la pandemia. Aseguró, entre otras cosas, que tiene una visión incierta del futuro y cree en un cambio de mentalidad por parte de la ciudadanía.

Naomi Campbell reveló hace poco sus métodos de protección ante el COVID-19. (Foto: Instagram)

“Realmente no creo que las cosas sean como antes luego de la pandemia, en términos de higiene. Para mí, jamás será lo mismo. Pero cuando tengamos este reinicio, por llamarlo de algún modo, pienso que debemos darle un descanso a la madre tierra, al planeta", afirmó.

PUEDES VER Claudia Schiffer habla sobre el acoso sexual que existe en el modelaje

Por su parte, Cindy Crawford reveló que pasa el aislamiento junto a su esposo Rande Gerber y a sus dos hijos en su residencia ubicada en Malibu, California. La modelo de 54 años confesó, además, que es consciente de que se encuentra en una posición privilegiada al no tener que preocuparse por deudas que pagar.

“Lo más raro de esta situación es no saber nada. No solo no poder hacer planes, sino también no saber cuándo podrás hacerlos”, acotó.