Melissa Paredes sobre los realities: “Es un trabajo honrado como el de todos”

Melissa Paredes habló sobre su etapa de participante de realities como “Desafío”, “Bienvenida la tarde” y “Esto es guerra”. Además, de su trayectoria como actriz de series peruanas.

La también modelo aseguró que el trabajo de pertenecer a los programas de competencia, pese a las fuertes críticas en las redes, es como cualquier otro.

“Nunca, tampoco es que no me guste. Al contrario, no me parece que ser una chica ‘reality’ sea malo, es un trabajo honrado como el de todos", reveló la protagonista de “Dos hermanas” en entrevista al diario Correo.

Sin embargo, no sólo fue chica reality sino también logró la corona del Miss Perú 2012, que se le fue arrebata por posar con lencería.

“No muchos lo saben, pero para ser Miss Perú yo me metí una dieta y entrenamiento súper estrictos. Me duró poco, sí, pero nadie me quita el trabajo que hice. Yo creo que a partir de ahí aprendí que para hacer las cosas se necesita constancia”, respondió.

“Tuvieron sus cosas lindas y malas como todo en la vida. Yo creo que si no hubiera pasado por todo eso no estaría donde estoy ahora. Todo pasa por algo”, agregó.

Sobre su nueva faceta como actriz, Melissa Paredes reveló que estudió para cumplir su sueño. "Ser actor es un constante aprendizaje”, dijo.