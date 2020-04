Martín Arredondo se incorporó a América Hoy

El periodista Martín Arredondo se sumó al equipo periodístico de América Hoy, programa conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller y hoy, a través de un enlace en vivo, mostró cual es la situación que se vive en el mercado Valle Sagrado, en San Juan de Lurigancho.

“La coyuntura ha modificado casi toda la programación de la televisión peruana, y me alegra mucho ser parte de América Hoy porque es un programa que lleva información para que los peruanos conozcan la realidad y puedan tomar las precauciones del caso frente a este virus. Desde hoy, yo recorro la calle, recojo y cubro la información. Desde hoy, yo he vuelto a las canchas, a ponerme las zapatillas, para buscar la información que los peruanos necesitamos saber”, manifestó el periodista.

“Estoy formado en la calle, he sido reportero mucho tiempo, tengo casi doce años en este medio, he trabajo como reportero en noticieros y programas dominicales, y también he hecho programas periodísticos, y este llamado me gusta porque me permite volver a mis viejas pasiones”, agrega Arredondo.

Sobre Ethel Pozo y Renzo Schuller, los conductores del programa asegura: “Es la primera vez que comparto un programa con Renzo (Schuller) y Ethel (Pozo), y siento que es una dinámica diferente e interesante, porque cada uno de nosotros tiene algo por aportar, es un intercambio de experiencias que lo que busca es que el televidente se nutra de esta variedad de voces”.