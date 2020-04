Maricarmen Marín: “Tengamos paciencia y solidaridad”

Maricarmen Marín lleva 20 años en el medio artístico, tiempo que le ha valido para mostrarse en diversas facetas que han ido desde bailarina, actriz y compositora. Siendo aún menor de edad, a los 16 años, llamó la atención como bailarina en el programa ‘La movida de los sábados’.

Luego se integró al grupo Agua Bella y desde entonces su carrera no se ha detenido. El año pasado, como actriz, la vimos en la secuela de la taquillera película La peor de mis bodas 2 y este año ha regresado a Latina, pero como conductora de ‘Mujeres al mando’, al lado de Thais Casalino.

¿Cómo asumes este reto en tiempos de pandemia y ahora que el formato es netamente de información?

Lo asumo con responsabilidad y tranquilidad. La información es trascendental en estos días y creo que los medios de comunicación están haciendo un buen trabajo adaptando sus contenidos.

¿Cómo te has preparado para un programa en vivo y donde el tema central es el Covid-19?

Durante este tiempo de cuarentena me he mantenido al tanto de todo lo que viene sucediendo en nuestro país. He seguido día a día los mensajes del presidente y su equipo. También cómo se viene enfrentado esta situación en las distintas ciudades y realidades de nuestro país.

Antes de este regreso, ¿cómo vivías la cuarentena?

En casa, cumpliendo con las disposiciones. Aprovechando para crear nuevas canciones y conectándome seguido a las redes sociales para mantenerme en contacto con el público. Esos encuentros son muy lindos.

América Televisión está repitiendo con gran aceptación ‘Yo no me llamó Natacha’ (telenovela que grabó en el 2011). Tu regreso es por partida doble. ¿Qué te parece?

¡Sí! Me sorprendí cuando me enteré. Es muy bonito que el trabajo que un equipo hace siga manteniéndose en el tiempo.

¿Cuál es el mensaje que les darías a tus seguidores para estos días?

Paciencia, compasión y, sobre todo, solidaridad. Esta situación es complicada, y para unos más que para otros.