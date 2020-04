Un 8 de abril fue el día que vio nacer y morir a María Félix. Una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine de México estaría cumpliendo 106 años de vida, a la vez que se cumplen 18 años de su partida. Esta actriz fue una de las primeras voces feministas que se dejó escuchar gracias a su filosofía de vida reflejadas en sus contundentes frases contra el machismo mexicano de aquellos años.

“La Doña”, como también era conocida, fue una mujer fuera de época, nunca dejó que nadie estuviese por encima de ella mucho menos un hombre, lo que hacia grande a esta mujer era su carácter fuerte.

En esta fecha tan especial recordamos a María de los Ángeles Félix Güereña, nombre completo de “La Doña”, como la mujer que levantó su voz para defender a la mujer. Ella siempre fue tuvo ideas muy claras sobre su papel en el mundo, algo que la llevó a lo más alto.

Aquí te compartimos algunas de sus más célebres frases.

Frases contra el machismo de María Félix

“No tengo voz pero tengo un estilacho”.

El carácter de María Félix siempre fue algo que sin duda hacía de ella una mujer de armas tomar.

María Félix nació el 8 de abril de 1914

“A mí lo que me sorprende aún en esta época es que las mujeres se dejen golpear ¡Tarugas!…Yo fui una mujer muy golpeada, maltratada, tirada de las escaleras, pellizcada… pero en las películas. ¡No tengo cara de pegada!”.

Nunca se dejó intimidar y se mostró siempre tal como era, todo un ejemplo de actitud frente a la vida.

Su nombre real era María de los Ángeles Félix Güereña

“Yo no soy calzonuda, yo traigo calzones”.

En aquellos tiempos tener un carácter tan fuerte, podía llegar a darle más de un dolor de cabeza incluso a una gran mujer como ella. Una de las frases de María Félix con más carácter.

“El peor de los males que nos hace perdedoras es el machismo”.

El machismo es algo que ha estado presente en casi todas las sociedades desde tiempo inmemoriales y que debe ser erradicado.

Frases feministas de María Félix

Como ya se ha mencionado, María Félix era una mujer muy adelantada para su época, por ello externó la fuerza de su género y la importancia de estar siempre preparadas.

En 1996, en un entrevista con Verónica Castro, “La Doña” vaticinó la llegada del movimiento feminista con una contundente frase que quedó grabada para siempre.

“En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres abusadas”.

“Tenemos que ser más autónomas, más dueñas y señoras de nuestro destino, así podremos hacer más por este país”.

Ella era muy consciente del poder de las mujeres y sabía que les aguardaba un futuro muy relevante en la sociedad mexicana.

“Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca”.

La lucha por los derechos de las mujeres siempre fue algo que preocupó a María Félix, esta tuvo un papel relevante en el empoderamiento de las mujeres en México.

'La Doña' siempre fue un amor platónico para sus fans

Frases de amor de María Félix

“Maria Bonita”, otro de los calificativos que recibió María Félix, también amó, vivió grandes pasiones y también odió. Entre sus amores más recordados se encuentran Enrique Álvarez Alatorre, con quien procreó a su único hijo, Enrique Álvarez Félix; y el gran Jorge Negrete con quien se casó en 1952.

“La mejor manera de amar a alguien es amarlo como la persona es, con sus defectos”.

El amor es incondicional, amas a esa persona con sus virtudes y sus defectos, si no es así no es verdadero amor.

María Félix desató los instintos pasionales más fuertes entre los hombres de la época.

“El hombre es infiel por naturaleza… bueno y la mujer también”.

La infidelidad es algo que practican los dos sexos, María Félix sabía muy bien que no era algo intrínseco a solo un género.

“No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo”.

Una frase muy inspiradora que nos anima a valorarnos, y que tiene una forma de ver la vida típica de María Félix.

María Felix según Octavio Paz nació dos veces

Sin duda alguna que María Félix fue una diva convertida en leyenda, quienes la conocieron señalan que detrás de su carácter fuerte e indomable se encontraba una mujer amable y dulce.

“La Doña” desafió las normas establecidas y no dejó que ni el cine la marque de estereotipos. María Félix sigue escribiendo su historia aún 18 años después de su partida.