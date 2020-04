¡No se calla nada! Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse sobre la ausencia de Maricarmen Marín en Mujeres al mando, en la edición del día martes 7 de abril, luego de haber sido presentada el día lunes.

“¿Qué pasó en Mujeres al mando? Duran muy poco las nuevas conductoras que les ponen. Yo digo siempre, ¿Hay escasez de periodistas ahí? Pero, préstense una periodista, pues, de canal 7 por lo menos, de verdad llévenselas en la mañana. Maricarmen Marín que estuvo un día ahí y que realmente era el florero más bonito de la decoración de Mujeres al mando, ahora volvieron a poner a Giovanna Valcárcel”, comentó en Magaly TV, la firme.

Asimismo, ante la presencia de Giovanna Valcárcel nuevamente en el programa, la popular ‘Urraca’ mencionó que ahora no le permiten hablar mucho luego de los desafortunados comentarios que ha venido haciendo en los últimos días y por lo que ha sido duramente criticada.

“Pero ahora casi no la dejan ni hablar, porque ella fue la que hizo lo del caramelo de limón. Entonces, después de eso ya no la dejan ni decir nada. Así que hay una seria carencia de periodistas en ese canal y no es que no los hayan, deben haberlos seguramente. Pero, Maricarmen Marín creo que pensó que lo mejor era quedarse en su casa y hacer la cuarentena, yo también le aconsejo eso, de verdad que sí”, indicó la figura de ATV.

Finalmente, la conductora de Magaly Tv, la firme mencionó, de forma sarcástica, que la cumbiambera estaría de regreso al día de hoy miércoles 8 de abril en el espacio de Latina.

“¿Regresa mañana?, ¿por qué?, ¿necesitaban florero nuevamente?, ah necesitaban un mueble”, concluyó Magaly Medina.