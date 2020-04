Magaly Medina rechaza discriminación a comunidad LGTB por algunos policías

Magaly Medina aprovechó su espacio televisivo de ATV para dirigirse a algunos malos elementos de la Policía Nacional del Perú. La conductora de espectáculos mostró su rechazo por algunos miembros de la institución que realizaron actos de discriminación a la comunidad LGTB.

Estas acciones ocurrieron tras el mensaje de inclusión del presidente Martín Vizcarra durante su conferencia de prensa hace una semana. Como se recuerda, el mandatario tomó una nueva restricción de tránsito para que hombres y mujeres circulen en distintos días.

Magaly Medina critica a miembros de PNP por discriminar a comunidad LGTB.

“La Policía deberá ser lo suficientemente sensitivo y no ser homofóbico o tener prejuicio para dejarlo circular y no ver deplorables espectáculos como el último que acabamos de ver en una comisaría de Bellavista”, sostuvo la figura de ATV.

Acto seguido, al mostrar las imágenes en pantallas, Magaly Medina cuestionó este actuar de algunos miembros policiales.

"Es humillante, ¿Por qué esta humillación en tiempos en que la pandemia es más grande que nosotros, que nos supera a todos, que ha hecho que nos unamos todos? ¿Por qué algunos elementos de la Policía tienen la mente tan estrecha y tienen tiempo para estas estupideces?”, expresó.

No obstante, la conductora de Magaly TV, la firme felicitó a la Policía Nacional del Perú por haber sancionado a estas personas.

Magaly Medina se pronuncia sobre mujeres que incumplen cuarentena

Hace unos días, Magaly Medina no pudo ocultar su fastidio tras enterarse de que muchas mujeres incumplieron la nueva medida de pase de tránsito por sexo.

“Un bus completo lleno de mujeres. De verdad, el norte de país no está obedeciendo. Se pelean boca a boca con el alcalde, no colaboran con la Policía y el Ejército. No les da la gana de cumplir ¿Qué les está pasando? ¿Se creen inmunes?”, dijo la popular ‘Urraca’.