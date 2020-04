Magaly Medina critica a alcalde de Moche por contratar a Jossmery Toledo en evento [VIDEO]

Magaly Medina tuvo contacto telefónico con el alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán debido a que invitó a un evento de su municipio a la exsuboficial de la PNP, Jossmery Toledo. La conductora no solo lo cuestionó por contratar a la ahora modelo, sino que lo criticó por no tomar en cuenta el peligro de contagio del coronavirus en las concentraciones masivas.

La presentadora de Magaly TV, La Firme, tuvo una conversación muy áspera con el alcalde del distrito en mención. El intercambio se hizo más incómodo cuando ella le recordó al funcionario que llevó a Toledo para una exposición artística contra los feminicidios.

“Usted se hizo conocido cuando invitó a Jossmery Toledo y la llamó la ‘novia del Perú’. Está acostumbrado a hacer esas declaraciones bastante exorbitantes”, dijo Magaly Medina, quien recordó que el alcalde pidió a los “infieles” no visitar a sus “amantes” en tiempos de cuarentena por coronavirus.

“Fue una policía en ese momento, influencer (Magaly Medina rió al escuchar está afirmación). Gracias a ella tres municipios hicieron la misma exposición contra los feminicidios”, expuso el alcalde Arturo Fernández Bazán.

Magaly Medina, mostrando evidente molestia, cuestionó el por qué contrató a la expolicía: “¿Para qué la invita gastando fondos de su municipalidad? ¿qué le aporto a su ciudad?”.

Sin embargo, la autoridad municipal de Moche se ratificó en la versión de que no gastó dinero al tener a Jossmery Toledo como invitada: “Para empezar, no le costó ni un sol a Moche ni a mí”.

Rápidamente, Magaly Medina refutó que la modelo cobra por cada evento al que asiste: “Ella cobra por todo, ella lo ha dicho. Cobra por ir a un evento. No creo que porque usted es el alcalde haya ido gratis a Moche. ¿Por qué no instruye mejor a su población?”.

Sobre el final de la entrevista, Magaly Medina le recriminó por quitarle importancia al impacto del coronavirus y le dijo que prefiere el “figuretismo barato” a gobernar su distrito. Sin embargo, Fernandez Bazán tuvo una ácida respuesta: “Para mí no es barato estar en su programa”.

Esto molestó a Magaly Medina, quien pronto replicó: “No le he cobrado nada”, a lo que el alcalde contesta: “Jossmery (Toledo) tampoco”, pero la periodista sentencia: “Yo no cobro, señor. Sería muy caro para su municipalidad. No lo podría costear”.