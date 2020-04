Lourdes Sacín criticó en Facebook a las personas que acaparan los mercados de las ciudades y no respetan el distanciamiento social de un metro y medio. En su publicación de la mencionada red social, la expareja de Andy V expresó su molestia ante estas irresponsabilidades.

En el extenso texto que publicó, la también periodista dijo textualmente que se le “caían las lágrimas” al ver desde las pantallas de la televisión, cómo muchas mujeres aglomeran estos centros sin ningún tipo de protección.

Lourdes Sacín a quienes incumplen distancia social: "Usen el cerebro, esto no es un juego"

"Me siento molesta, con cólera y de mal humor. No me aguanto ni yo misma en éstos momentos y se me caen las lágrimas de impotencia. Veo imágenes por todos lados de mujeres comprando amontonadas, pegadas sin guardar ningún tipo de distancia ni protección", escribió la comunicadora.

“Ni si quiera digo que no salgan a comprar, pero al menos guarden su distancia”, agregó Lourdes Sacín tildándolos, además, de ‘egoístas’.

Así también, hizo una comparación del comportamiento de las personas en su distrito con aquellos de los distritos populares. Según lo escrito, los habitantes de su zona hacían largas colas en los supermercados, pero respetaban siempre el distanciamiento social para evitar el contagio de COVID-19.

La periodista criticó a las personas que acaparan los mercados y aplaudió la actitud de quienes asisten a los supermercados.

"En la mañana veía por mi balcón que habia gente haciendo cola pero dos metros las separaban a cada una. Todas esperaban ingresar a Vivanda que esta como a 5 cuadras de mi casa y tuve la esperanza que todo fuera así ordenado", indicó.

"Luego veo televisión, reviso internet y sólo muestran el desastre que hay en los mercados todas las mujeres amontonadas y pienso: con esta gente no se puede avanzar. No sé si es ignorancia, o simplemente egoísmo que no pueden al menos mantener su distancia al salir a comprar, o si no tienen mascarilla amarrarse un polo, una chalina, un pañuelo para cubrirse la boca y la nariz", añadió la periodista.

Dentro de ese contexto, hizo un llamado de atención a quienes no tienen el criterio de acatar las medidas sanitarias para no contagiarse del nuevo coronavirus. “Usen el cerebro, esto no es un juego. Están jugando con nuestras vidas y la de nuestros seres queridos”, añadió.