Lady Guillén, durante la emisión de su programa, envió un contundente mensaje a quienes no respetan la medida del aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. La conductora no pudo ocultar su indignación y alzó su voz para pedir a todos los ciudadanos a que no salgan de sus casas.

La presentadora de Tengo algo que decirte, fiel a su estilo, arremetió contra todos aquellos que no entienden que la única manera de evitar contraer el COVID-19 es acatando la cuarentena.

“Quiere que se lo diga de esta manera, quiere que se lo transmita. Pues sí, señora. Cierre su puerta, no la abra, quédese en su casa. De esa manera va a salvar su vida. Entienda por favor”, exclamó Lady Guillén.

Lady Guillén en Tengo algo que decirte Foto: captura

Asimismo, las cámaras de Tengo algo que decirte registraron a un vehículo del Ministerio de Salud cuando sacaba un cuerpo de una vivienda en el distrito de Chorrillos haciendo uso de extremas medidas de seguridad.

Ante ello, muchos vecinos de la zona se mostraron muy alarmados y pidieron ayuda para la familia de la presunta víctima mortal a causa del coronavirus, la cual permanece aislada dentro de su casa ubicada en la calle Los Próceres. También, exigieron al alcalde del distrito que desinfecte toda la zona porque se encuentran en riego con contraer el COVID-19.