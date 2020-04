Katty García y su exesposo Karim Vidal limaron asperezas luego de protagonizar un escándalo en los medios por la custodia de su hijo.

La modelo decidió no acceder a la custodia compartida, por lo que su expareja que radica en Estados Unidos hizo pública la denuncia en las redes sociales. Sin embargo, tras varios meses de conflictos, lograron amistarse por el bien del pequeño.

A través de Instagram, Karim Vidal publicó imágenes de su engreído corriendo por la sala de la casa de Katty García, quien aparece sentada en uno de los sofás.

"Estamos en momentos difíciles en el mundo, gente muere a diario y no solamente por la pandemia, también por carencias y muchas razones más. Cuando uno ve el dolor de los otros humanos, hace un alto a todos los impulsos y acciones negativas y creo que nuestra responsabilidad es cuidar de Luis Antonio”, escribió Vidal en la red social.

Pero esta no sería la primera vez que Karim da señales de una reconciliación con la modelo, muchos usuarios señalaron que ambas publicaban fotos y videos dentro de la misma residencia. Incluso se desataron rumores de que Katty García había perdido la custodia.

Por su parte, la ex chica reality desmintió que ya no cuide a su hijo y aclaró la situación legal con su expareja.

“Para todas las personas que me están preguntando por mi hijito, acá está mi hijito, nadie me lo ha quitado. Está conmigo. No se hagan ideas, chicas. Mi hijito está conmigo y siempre va a estar conmigo”, señaló la modelo.