Durante la última emisión de su programa, la conductora Juliana Oxenford confesó que se sometió a la prueba rápida para descarte de coronavirus.

“En ocho o diez minutos te dicen si tienes COVID. Es muy rápido”, manifestó en su espacio televisivo la reconocida comunicadora.

Al respecto, la periodista mencionó que se sometió a la prueba debido a que muchos miembros de ATV se hicieron para descartar la tan temida enfermedad, que ha causado muchas muertes alrededor del mundo.

“Hoy vino un grupo de salud para hacernos la prueba. Es muy rápido: te pinchan el dedo y a los ocho o diez minutos te dicen si podrías estar infectado o no”, reveló Juliana Oxenford.

Durante su entrevista con Rubén Mayorga, representante de la OMS en Perú la periodista aprovechó para comentar a los televidentes que sus resultados fueron negativos.

“Yo les comentaba a los televidentes que me sometí a la prueba y, en ocho minutos, me dijeron que era negativo. No tenía COVID-19″, confesó

Juliana Oxenford conduce un espacio de televisión en ATV.

Además, comentó que el resultado obtenido hubiese sido el mismo si se contagiaba hace catorce días, por lo que validó los resultados de su prueba hasta el momento.

“También me explicaron que si yo me contagié hace catorce, tres días o ayer, el resultado sería el mismo (negativo)”, agregó.