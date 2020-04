Jossmery Toledo defiende a policías sin protección contra el coronavirus: “Es una injusticia"

La exsuboficial Jossmery Toledo se pronunció en Instagram sobre la situación que atraviesan los policías para prevenir a las personas del coronavirus en el país.

La ahora influencer se mostró indignada al saber que varios de sus excolegas no cuentan con mascarillas e implementos que los protejan de la temida enfermedad COVID-19, que ha cobrado víctimas en todo el mundo.

Los policías se encuentran patrullando las calles con el fin de que los peruanos cumplan con la cuarentena impuesta por el Estado. Para Jossmery Toledo, es injusto que muchos se hayan infectado de coronavirus por realizar su labor.

“Esto es cuando hablaba de la injusticia para mis colegas o excolegas. Si ustedes no pueden defenderse ni reclamar, yo puedo hacerlo de alguna manera”, escribió la popular ‘Reina del TikTok’.

Jossmery Toledo defiende a policías sin protección contra el coronavirus. Fuente: Instagram

Esta no sería la primera vez que Jossmery Toledo pide que se defiendan los derechos de sus excompañeros policías.

En una anterior publicación, aseguró sentirse impotente por no poder ayudarlos en este momento difícil causado por la pandemia.

Jossmery Toledo Foto: Composición

“Lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar, pero así es mi Policía, a veces un poco injusta. Ellos también tienen familia que los esperan en casa con ansias de que lleguen bien”, precisó.

Cabe resaltar que a principios de este año, la exsuboficial pidió su pase a retiro para dedicarse a su nueva faceta como modelo e influencer. Pese a ello, mantiene su cariño y respeto por la institución que la albergó desde su adolescencia.