Joe Jonas estrena Cup of Joe, su nuevo programa de televisión

Joe Jonas ha demostrado ser un artista polifacético. No solo es un gran cantante, sino también ha enseñado su talento como actor y profesionalismo como coach de La Voz.

Ahora se enfrenta a un nuevo reto, pues acaba de anunciar en Instagram que será presentador de su propio programa de televisión llamado Cup of Joe que ha sido grabado con la ayuda de la plataforma de videos Quibi.

En su programa, el cantante recorre diversas ciudades para conocer sus tradiciones y lugares turísticos. La idea es que sea una oportunidad para de tener aventuras y descubrir nuevos destinos.

Sin embargo, el intérprete no estará solo en cada viaje, sino que contará con la compañía de un invitado especial en cada capítulo.

Los artistas que estarán presentes son el corredor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, el actor Matthew Mcconayghey, Tina Fey, su esposa Sophie Turner, David Hasselhoff, Lewis Capaldi, y sus hermanos Kevin y Nick Jonas.

Los episodios han sido grabados durante la gira Happiness Begins que inició el año pasado y paso por España. En cada destino el cantante se ha mostrado ávido de conocer su cultura.

“Soy afortunado por viajar por todo el mundo con mi profesión y a menudo me ves al otro lado de la cámara, pero con Cup of Joe he tenido la oportunidad de cavar un poco más hondo y apuntar la cámara a algunas de las personas más interesantes del mundo”, declaró Joe ante la prensa.

Joe Jonas disfruta de un platillo italiano. Foto: Instagram

La serie estará disponible a partir del 26 de abril en la plataforma de video para que sus fans puedan disfrutar y conocer junto a su artista favorito.

Actualmente Joe Jonas, al igual que muchos artistas, está respetando las medidas de cuarentena que han impuesto diversos gobiernos en el mundo. La pareja ha compartido con sus seguidores que en este tiempo están cocinando y jugando LEGO.

Además Sophie Turner ha dicho que para ella está siendo sencilla quedarse en su casa, lo que no ocurre con Joe Jonas.

“Todo parece estar actuando a mi favor aquí, pues Joe es una auténtica máquina de vida social y antes me costaba encerrarlo y tenerlo a mi lado pasando tiempo conmigo. Para él, la cuarentena es como estar en prisión, pero para mí es genial”, reveló la actriz en una entrevista con Conan O’Brien.