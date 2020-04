Jennifer Stone, quien interpretó a la despistada Harper Finkle en Los hechiceros de Waverly Place, ha decidido dejar sus días de actriz en el pasado y ahora se prepara para luchar contra el coronavirus.

La exestrella Disney indicó en redes sociales que recientemente se convirtió en una residente de enfermería y que muy pronto formará parte de la primera línea de respuesta ante la pandemia.

Instagram fue la plataforma que Jennifer Stone eligió para difundir un mensaje por el Día Mundial de la Salud. En la red social compartió una fotografía de sus credenciales médicas e indicó que se encuentra muy emocionada por esta nueva etapa de su vida laboral.

Jennifer Stone en Instagram

“Una amiga mía me recordó que hoy es el día mundial de la salud, pero también es el día en que me convertí de estudiante, a residente de enfermería. Solo espero poder estar a la altura del maravilloso personal médico en las primeras líneas, ahora que me preparo para unirme a ellos”, escribió la compañera de Selena Gomez.

Las reacciones de los usuarios de Instagram no se hicieron esperar y, aunque expresaron sentirse nostálgicos por el fin de su carrera, agradecen su apoyo a la lucha contra el coronavirus.

“Podrás carecer de poderes mágicos, pero definitivamente eres una heroína”, escribió una usuaria haciendo referencia a su personaje en la recordada serie de Disney.

¿Quién es Jennifer Stone?

La actriz de 27 años se hizo conocida por interpretar a Harper Finkle en Los Hechiceros de Waverly Place junto a Selena Gomez. Sin embargo, ha participado en diferentes producciones de Hollywood como la película El secreto de los McCann, Hairspray y Mean Girls 2.

Jennifer Stone en Instagram

Su talento para la actuación le ha valido diferentes nominaciones para los premios Artista Joven. Mejor actuación en una serie de televisión y mejor actuación en una película, fueron las categorías en las que participó.