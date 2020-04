Javier Santos: “Quiero pensar que mi padre se acuerda de mí en esta pandemia”

Javier Santos, el supuesto hijo biológico del cantante Julio Iglesias, que este 22 de abril tenía previsto recibir la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia a su favor, tendrá que esperar ya que fue suspendida la actividad judicial debido a la crisis por la pandemia en España.

“Bien, llevo más de 40 años esperando, así que no pasa nada por esperar un poco más. Si que es verdad que sentía esa ansiedad por dentro, y ya no sabe uno si es por el confinamiento o por la sentencia de la Audiencia Provincial, pero cuando mi abogado me comunicó que se aplazaba, se me fueron un poco los nervios. En fin, lo importante es que cuando llegue sea positiva. Eso es lo verdaderamente importante”, declaró el hombre de 40 años.

PUEDES VER Julio Iglesias pone en venta otra costosa propiedad en isla de multimillonarios en Miami

Consultado por el diario español La Vanguardia, si acaso esta difícil pandemia en España habría ablandado el corazón de su padre y éste se había comunicado con él, Santos reveló: “No, no se ha puesto en contacto conmigo. Me hace gracia que me hagas esa pregunta, justamente el otro día, mi padre dio una entrevista a un amigo suyo argentina en la que decía sentirse privilegiado por vivir en una mansión cerca del mar. Y se acordaba de todas esas gentes que viven en un piso pequeño con hijos, como es mi caso. De alguna manera quiero pensar que sí se acordó de mí. Ah, en esa entrevista también decía que quiere verse en el espejo de su alma y contemplar una vida dedicada a no hacer daño. Estaría bien que empezase por su propio hijo”.

Según Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, todo indica que su defendido saldrá airoso tras la sentencia. "Lo que prevalece es la prueba científica (ADN) y esta arroja un resultado de un 99,9 %. La otra parte estaba en su derecho de recurrir, obviamente, pero no sería lógico que habiendo quedado demostrado que Javier es su hijo biológico, por una cuestión de forma procesal se sentenciase finalmente que no lo es. Y es que la ciencia y el Derecho tienen que ir de la mano”.

El 22 de abril de 2020 era el día previsto para que la Audiencia Provincial de Valencia se pronunciase sobre el recurso de apelación interpuesto por Julio Iglesias contra la sentencia que declara a Javier Santos como su hijo legítimo. Suspendida la actividad judicial a causa de la pandemia, la filiación de Santos continuará todavía durante un tiempo indeterminado en el limbo jurídico: Javier es hijo del cantante pero no a todos los efectos.

Javier Santos lleva más de 40 esperando que Julio Iglesias lo reconozca como hijo suyo. Lo intentó su madre, María Edite Santos, en 1992, cuando reveló la historia a los medios de comunicación y acudió a la justicia para demostrarlo.

Una sentencia en primera instancia lo reconoció hijo del cantante si bien la Audiencia Provincial de Valencia, en una sentencia que ratificó el Tribunal Supremo en 1999, tiró por tierra sus sueños.

Cuando el Tribunal Supremo tumbó sus expectativas, fue al considerar lo siguiente: que el intérprete no se hubiera sometido a la prueba de paternidad no era motivo suficiente para declarar ese vínculo entre ellos. Más tarde lo intentó el propio Javier en su nombre pero tampoco tuvo éxito.

La jurisprudencia ha experimentado un giro copernicano desde entonces y, casi 30 después, Fernando Osuna, abogado del demandante confía en que con Javier tendrá el mismo éxito que con Manuel Díaz ‘el Cordobés’. El caso es prácticamente idéntico

avier Santos no pierde la esperanza de poder entenderse con su padre antes de que el recurso de apelación resuelva, quizá para siempre, un litigio que los separa aún más. ¿Podría perder Javier en segunda instancia? Nos responde su abogado:

“Lo que prevalece es la prueba científica y esta arroja un resultado de un 99,9 %. La otra parte estaba en su derecho de recurrir, obviamente, pero no sería lógico que habiendo quedado demostrado que Javier es su hijo biológico, por una cuestión de forma procesal se sentenciase finalmente que no lo es. Y es que la ciencia y el Derecho tienen que ir de la mano”.