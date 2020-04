Harry Styles vende polos para ayudar a la lucha contra el Covid-19

El exOne Direction, Harry Styles, se unió a la lucha para hacerle frente a la pandemia por coronavirus en el mundo. El joven cantante decidió lanzar una playera especial con el fin de recaudar fondos y donar las ganancias a la causa.

En la página de Facebook del cantante se anunció que las camisetas ya están a la venta y que se pueden ordenar en su tienda online. El anuncio de la venta coincidió con el Día Mundial de la Salud

PUEDES LEER Noticias De Harry Styles

En cuanto al diseño de la playera es muy sencillo, aunque con mensajes poderosos que crean conciencia entre las personas para hacer frente a la enfermedad. es así que en la parte delantera del polo dice: Stay home. Stay safe. Protect each other. (Permanece en casa, permanece seguro, protegerse unos a otros), mientras que en la trasera se lee: This T-shirt fights covid-19. Treat people with kindness (Esta camiseta lucha contra covid-19. Trata a las personas con amabilidad). La camiseta tiene un precio de 26 dólares y estará disponible por tiempo limitado. Se estima que el envío tarde de 4 a 6 semanas después de recibir la confirmación de compra.

El integro del dinero que se obtenga por las ventas, será donado al Fondo de Respuesta Solidaria al covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas. La donación apoyará el trabajo de la OMS para garantizar que las personas que padecen coronavirus reciban la atención que necesitan. También ayudará a acelerar el desarrollo de vacunas, pruebas y tratamientos.