Danna García fue una de las famosas que confesó su delicado estado de salud, tras ser diagnosticada con coronavirus, luego de venir de un viaje por España.

Ahora la actriz acaba de contar, en su cuenta de Instagram, que antes de dar positivo al COVID-19, padeció de otra enfermedad llamada dengue.

La colombiana preocupó a sus fans cuando informó que estaba yendo de emergencia al hospital, pues sus síntomas, a causa del nuevo virus, se complicaron.

No obstante, ahora se siente sana, tras una larga lucha que no hubiera podido realizar sin la ayuda de los médicos.

“Hoy estoy recuperada, tengo daño en los pulmones, pero sanaré con el tiempo. Gracias a todas las enfermeras y doctores, personal sanitario que cuidó de mí y de miles de personas en el mundo. Dios los bendiga”, dijo en sus redes sociales.

Danna García ha aprovechado que se siente mejor para contar que pasó por momentos muy difíciles, porque cuando estuvo con los síntomas del dengue pensó que no lo iba a superar.

“Yo tuve dengue en enero y mi salud (estaba mal), tú lo sabes, pero para los que no lo saben yo sentí que iba a morir, la verdad”, dijo en una transmisión en vivo en Instagram.

La actriz dijo que estas duras pruebas, la han hecho más fuerte y le han dado una lección de vida.

PUEDES VER Actriz Danna García confirma que tiene coronavirus [VIDEO]

“Yo me sentía muy mal y ya venía con toda esta decaída. El 2020 para mí ha sido una gran lección de vida y cuando llega lo del coronavirus, que yo estaba en España, que ya estaba toda esta crisis me dio muchísima impotencia y te diría que de verdad yo no podía dormir”, expresó.

Danna García muestra una actitud positiva y no deja de pedirle a sus seguidores que sigan todas las recomendaciones de las autoridades para que no contraigan el coronavirus.