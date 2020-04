Alejandra Haydeé denuncia a director Carlos Marcovich por acoso sexual

Alejandra Haydeé reveló que el director Carlos Marcovich la acosó repetidas veces desde hace siete años, luego de que este le pidiera que mantuvieran una relación sentimental, propuesta que la actriz rechazó y que la convirtió en víctima de una serie de ofensas.

La actriz de 21 años dio su versión sobre el presunto acoso para el programa Ventaneando. La mujer indicó que ella interpretaría a uno de los personajes de una película que estaba bajo la dirección del argentino Carlos Marcovich.

Sin embargo, debido a que el director habría trabajado en condiciones de ebriedad, les cortaron el presupuesto. Ante esta situación el proyecto se retrasó. Posteriormente, Marcovich la habría llamado para comunicarle que el tema presupuestario ya estaba solucionado.

“Viajo a Playa del Carmen y me dice que si quiero el personaje todavía tengo que acceder a tener una relación con él, por lo cual le dije que no. Entonces me dijo ‘si no quieres el personaje, no se puede hacer nada’”, detalló Alejandra.

Luego de este episodio, la mujer viajó a Monterrey por temas laborales. Por su parte Marcovich, volvió a comunicarse con ella para pedirle disculpas y decirle que le cambiarían el personaje. Fue en ese momento en que habrían comenzado los insultos y acosos recurrentes.

Alejandra Haydeé reveló que el actor la insultaba con palabras soeces mediante Whatsapp y se mostraba discriminador por su nacionalidad mexicana. “Lamento que no me des la oportunidad de quererte como mereces. Haría lo que fuera por besarte toda”, se lee en la captura de pantalla de un correo.

Luego de que se alejaran por dos años y medio, Carlos Marcovich le habría enviado la película donde finalmente ella no participó. Ante la negativa de Alejandra para verla, este volvió a insultarla comparándola con una prostituta.

Luego de que Marcovich afirmara que se reirían de ella si denuncia, Alejandra decidió compartir su caso con un colectivo feminista al cual pertenece. La actriz también reveló que su colega Fernanda Romero le confesó que el director hizo lo mismo con ella.