Zac Efron asegura que nunca volverá a tener el cuerpo de infarto que lució en Baywatch

Zac Efron logró consolidarse como un sex symbol gracias a su papel en el filme Baywatch o Guardianes de la bahía, que protagonizó junto a Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Ambas estrellas compitieron por lucir la más impresionante musculatura y pese a todo el trabajo que significó, el protagonista de High school musical no se ha preocupado por mantener esa imagen.

Durante una entrevista con el presentador Sean Evans, Zac Efron, el codiciado actor relató que no desea recuperar el cuerpo que ostentó en el remake. “Para mí resultó muy importante hacer esa película, porque cuando acabamos me di cuenta de que no quería volver a estar en tan buena forma nunca jamás. Lo digo en serio, resultaba demasiado duro”, confesó.

PUEDES VER: Ashley Tisdale revela que su beso con Zac Efron fue el peor y explica las razones

Las fuertes rutinas de entrenamiento, las prohibiciones en la dieta y tener que deshidratarse para marcar más sus abdominales antes de grabar una escena con el dorso desnudo resultaron demasiado para el ex ‘Chico Disney’ y terminó por alejarse de los gimnasios.

“Para mí los atletas son como estrellas de cine. Cuando conozco o salgo con alguien que ha sido una inspiración para mí, es muy divertido. Y además, que quieran entrenar conmigo es irreal”, continuó el famoso en el programa ‘Hot Ones'.

PUEDES VER: Zac Efron confiesa que Leonardo DiCaprio le dio un consejo sobre la fama

Al día de hoy, Zac Efron no planea volver a someterse a un régimen tan estricto, pues no va acorde con el estilo de vida que desea mantener.

“Me di cuenta que ya había alcanzado el límite al hacer Baywatch. No quiero volver a tener esa figura de nuevo. En serio era muy difícil, no tienes descanso para nada más, tienes que hacer tu six pack en un four pack y m*erda como sea. Es incluso estúpido", dijo y continuó explicando que aún así, se siente orgulloso de haber superado el reto.