Rodrigo González utilizó su cuenta de Instagram para comentar sobre las declaraciones que hizo Gisela Valcárcel en redes sociales.

Con un sarcástico mensaje, el popular ‘Peluchín’ cuestionó a la ‘Señito’, luego de que ella compartiera pasajes bíblicos y dijera que veía millones de pajaritos a través de su ventana durante la cuarentena.

PUEDES VER Rodrigo González responde a Gisela Valcárcel por sus comentarios sobre la cuarentena [VIDEO]

"Cuando cree que por hablar de Dios y hacerse la profunda todos le creemos”, escribió Rodrigo González en su Instagram.

Junto a su publicación, el exconductor de Válgame Dios colocó un video en el que aparecía Gisela Valcárcel diciendo “Así no es, así no es”, mientras apuntaba a la cámara con el dedo índice.

Gisela Valcárcel comparte mensajes bíblicos durante la cuarentena

Durante la cuarentena, Gisela Valcárcel compartió mensajes motivacionales basados en pasajes bíblicos para animar a sus seguidores.

“Puedes no tener rejas y sentirte preso. Puedes estar acompañado y sentirte solo. Puedes tener familia y no ser feliz. Puedes caminar sin rumbo fijo... Puede que hasta los sueños se hayan perdido... Pasaba por aquí y tuve ganas de decirte que todo está a punto de empezar si deseas encontrar paz y no volver a sentirte solo(a)”, escribió la ‘Señito’.

Publicación de Gisela Valcárcel Foto: captura

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por sus mensajes en cuarentena

Gisela Valcárcel les contó a sus fans cómo vivía la cuarentena mediante sus historias de Instagram. “Me estoy bañando de cuatro a cinco veces al día y necesitamos alejar a este virus, mantenerlo a distancia”, comentó.

Al escuchar estas declaraciones, Magaly Medina criticó a la popular ‘Señito'. “No habla tonterías, habla cantinfladas, porque eso era lo que hacía hace mucho tiempo y aquí lo criticamos”, dijo la ‘Urraca’.