Rafael Cardozo recomienda no descuidar la educación: “Lee aquel libro lleno de polvo”

El brasileño Rafael Cardozo hizo un pedido a sus seguidores para que no estén aburridos durante el aislamiento social y empiecen a realizar nuevas actividades en familia o con alguna persona especial.

El ‘guerrero’ escribió su cuenta de Instagram algunas recomendaciones a seguir durante los próximos días. “Olvídate que la cuarentena es una obligación. Aprovecha para hacer tus cosas pendientes”, escribió la red social.

De la misma manera recomendó hacer estas actividades durante el día. “Leer aquél libro que lo tienes lleno de polvo, ver la serie que tanto te gusta, pasar el tiempo en familia y comer la riquísima comida de tu mamá o abuela”, manifestó el integrante de América televisión.

Rafael Cardozo. Foto: Instagram

“En unos días más, Dios quiera, todo volverá a la normalidad y tú te arrepentirás de no haberlo aprovechado. Hay que aprovechar cada segundo. Porque ahora sí tenemos tiempo. Mejor dicho... Tenemos tiempo de sobra”, aseveró el competidor de Esto es guerra.

Por otro lado, aseguró que después que pase la cuarentena no podrá ser la misma persona. “No tengo el derecho de ser la misma persona”, es el título del texto. “Después de vivir lo que estoy viviendo, que más parece una película, saldré a la calle diferente. Con otros pensamientos e ideales. Me estoy cuidando en esta cuarentena y ya no me estoy intoxicando con las informaciones que llegan de montones. Me estoy preparando para salir a la calle y ser un ser humano mejor”, aseguró Rafael Cardozo.

Rafael Cardozo. Foto: Instagram

Además, le pidió a los cibernautas valorar cada segundo de sus vidas. “Aprovecha para leer y estudiar porque el mundo te estará esperando allá afuera y tienes que estar listo”, finalizó el modelo.