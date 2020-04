En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo a raíz de la expansión del COVID-19, el cantante R. Kelly hizo un pedido para ser liberado de prisión y evitar poner en riesgo su salud.

Este martes, la jueza federal de Nueva York, Anne Donnelly, rechazó su solicitud, asegurando que no había motivos suficientes para pensar que la integridad del cantante estaba amenazada.

R. Kelly se encuentra recluido en una correccional de Chicago desde junio de 2019.

“Si bien me parece aceptable la comprensible ansiedad del acusado respecto al COVID-19, no ha establecido ninguna razón convincente para sustentar su liberación. Hasta el momento, no hay ningún caso confirmado de COVID-19 en el Centro Correccional Central de Chicago”, declaró en su decisión.

Asimismo, otro argumento tuvo que ver con la edad de R. Kelly, quien tiene actualmente 53 años. Según la jueza, es recién a partir de los 65 que, de acuerdo a la información de las autoridades médicas, el contagio del coronavirus representa un riesgo mortal.

Antes de ser denunciado por diversos casos de abuso, R. Kelly mantuvo una exitosa carrera en la música, llegando a ser un referente del R&B.

Como se recuerda, el artista se encuentra bajo custodia en el Centro Correccional de Chicago, donde lleva nueve meses recluido tras ser acusado por cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia. Hasta ahora ha defendido su inocencia, negando cada uno de los cargos por los que se le ha acusado.

Entre otros cargos, R. Kelly enfrenta acusaciones de pornografía infantil, obstrucción de la justicia y crimen organizado.

A inicios de 2019, una serie documental titulada Surviving R. Kelly expuso muchos de los señalamientos contra el músico. En dicha producción, varias mujeres lo acusan de abusos sexuales o físicos, entre quienes aparece su exesposa Andrea Kelly.