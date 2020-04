Nicola Porcella hace reflexionar a fans con emblemático mensaje de Martin Luther King

El exintegrante de Esto es guerra Nicola Porcella volvió a manifestarse sobre la situación del aislamiento social que pasa el país para concientizar a todas sus fanáticas, que a diario le escriben en su cuenta de Instagram.

El modelo publicó un fotografía de su persona donde resalta su rostro apenado por la llegada del coronavirus. Dicha imagen está acompañada de un famosa frase del activista estadounidense, quien luchó por los derechos civiles de los ciudadanos.

“La oscuridad no puede ahuyentar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede ahuyentar el odio, solo el amor puede. Martín Luther King”, se lee en el post, que ya cuenta con 7631 'Me gustas’a pocas horas de su publicación.

Nicola Porcella. Foto: Instagram

Tras ello, muchas seguidoras le dedicaron emotivos mensajes de apoyo, asegurando que el conductor de Todo por amor tiene toda la razón en las palabras que ha compartido en su cuenta.

“Esa frase es muy cierta, por eso llénate de cosas buenas siempre. ¡Te queremos!”, “El bebecito mas bello del Perú”, “Cosas muy buenas vienen para ti porque has decidido poner a Dios primero”, “Eres mi favorito ¡Te amo!”, “Bello mensaje”, “Eres hermoso mi capitán histórico”, son algunas de las opiniones que sus fans le escribieron.

Cabe recordar que el excompetidor Nicola Porcella compartió una singular imagen para hacer un llamado de reflexión a todo su público; en dicha imagen se aprecia a unos pandas mirando entretenidamente hacia la ventana de una casa, donde hay algunas personas.

“No se acerquen a la jaula, no les arrojen comida y fotos sin flash, por favor”, se lee en la fotografía.