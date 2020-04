Maluma difunde su número telefónico para que fans se comuniquen con él durante cuarentena [VIDEO]

Maluma generó gran sorpresa entre sus seguidores de Instagram al revelar su número telefónico. El cantante compartió los datos para que sus fanáticos puedan tener una comunicación directa con él durante la cuarentena.

A pesar de que la conexión solo se encuentra disponible para las personas que residan en Estados Unidos y Canadá, el intérprete de “Felices los cuatro” acotó que muy pronto le dará la oportunidad a sus fans de Latinoamérica.

El colombiano indicó en su cuenta de Instagram que tomó la decisión tras encontrarse con mucho tiempo libre durante la cuarentena, e invitó a sus seguidores a enviarle mensajes de texto.

“Como no tengo muchas cosas para hacer, tengo ganas de darles mi número de celular privado. Quiero que me escriban un mensaje de texto las personas que quieran hablar conmigo. Vamos a estar ahí en contacto, se los voy a dejar ahí para que me escriban en estos días”, dijo Maluma.

Maluma ayuda a colombianos afectados por el coronavirus

El cantante se unió a la lucha contra el coronavirus y comunicó que, a través de su fundación El Arte de los sueños, brindará apoyo a decenas de jóvenes. Productos de primera necesidad llegarán a familias afectadas por el brote del COVID-19.

El cantante colombiano se sumó a la lucha contra la pandemia, de la mano de su fundación. (Foto: Difusión)

“Les habla su parcero Maluma, por aquí contándoles que estoy muy feliz realmente porque con mi fundación hemos tenido la posibilidad de ayudar a muchos niños, a raíz de todo lo que está pasando”, indicó el reguetonero en su cuenta de Instagram.