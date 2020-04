Magaly Medina criticó severamente a Maricarmen Marín por la forma cómo viene conduciendo Mujeres al mando, programa al que se incorporó hace solo unos días.

La popular ‘Urraca’ cuestionó a Latina por contratar a la cumbiambera para conducir el magazine, en lugar de colocar al frente a un periodista que maneje temas de coyuntura.

Magaly Medina y Maricarmen Marín

“Yo no sé que pasa en Mujeres al mando. Ahora solamente hay dos conductoras. Thaís Casalino que sí es periodista y Maricarmen Marín. Se nota que Maricarmen todavía no sabe qué es lo que está haciendo en ese programa de las mañanas. ¿Por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística? ¿Solo porque son amigos de alguien?”, aseveró la conductora en su programa Magaly TV, la firme.

Según Magaly Medina, a Maricarmen Marín le falta opinar más para desempeñarse adecuadamente como conductora de Mujeres al mando. “Ella es un postecito, un vaso, como una lámpara, un mueble prácticamente. Habla poquísimo y cuando la dejan hablar se siente todavía perdida”, comentó la ‘Urraca’.

“Vamos a seguir viendo más cambios en la televisión. Cuando termine todo esto y nos demos cuenta de lo que pasó vamos a decir ‘¿qué pasó aquí?’ Está desapareciendo todo lo malo. Felizmente”, añadió Magaly Medina, en referencia a la salida de Cathy Sáenz de Mujeres al mando.

Cabe precisar que la popular ‘Mamacha’ fue retirada de la conducción de Mujeres al mando hace algunos días, aunque hasta el momento Latina no se ha pronunciado sobre este tema.

Maricarmen Marín no asiste a Mujeres al Mando tras críticas de Magaly Medina

Luego de su debut al frente del magazine de Latina, la cantante de cumbia se ausentó este martes y generó muchas dudas entre los televidentes del programa.

Durante la emisión, Thaís Casalino y Gisela Valcárcel presentaron el primer segmento de Mujeres al Mando, pero no explicaron los motivos de la ausencia de Maricarmen Marín.

Muchos usuarios de redes sociales sospecharon que la falta de la artista se debió a los fuertes comentarios hechos por Magaly Medina sobre su desempeño en la conducción.