Uno de los pasatiempos preferidos por las celebridades durante la actual cuarentena es realizar transmisiones en vivo a través de las diferentes plataformas sociales. Kylie Jenner no es ajena a esta tendencia y en su cuenta de Instagram se mantiene en contacto con sus seguidores.

Sin embargo, recientemente sorprendió a sus fanáticos al revelar que se imagina como una madre de 4 niños. La joven empresaria confesó su deseo durante una conversación con Stassie Karanikolaou, una de sus mejores amigas.

Las compañeras realizaron una videollamada pública en Instagram y, entre otras cosas, hablaron de sus planes familiares a futuro. Fue en este momento en que Kylie Jenner hizo la inesperada revelación.

La empresaria habló sobre sus planes a futuro.

“El embarazo no es juego, es algo muy serio y difícil. No estoy lista para eso ahora”, indicó. A pesar de expresar que no piensa convertirse en madre por segunda vez pronto, agregó que desea darle gran cantidad de hermanos a su pequeña Stormi.

“¿Te ves a ti misma con 4 hijos?”, preguntó uno de los internautas. “Definitivamente me veo con 4 niños. Pero no tengo planes para ello (...) No sé si tendré a los niños mañana o en los próximos siete años", indicó la socialité.

Stormi, la heredera de Kylie Jenner

Por el momento, la artista solo tiene una hija. Stormi Webster nació en el año 2018 fruto de la relación de la menor del clan Kardashian con el rapero Travis Scott.

Kylie Jenner y Travis Scott junto a la pequeña Stormi. (Foto: AFP)

Kylie Jenner se muestra muy unida a su pequeña, quien por el momento es la única heredera de la billonaria fortuna que ostenta la empresaria. La niña de dos años ya es toda una celebridad en redes sociales, donde luce sus lujosos atuendos y comodidades.