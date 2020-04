El cómico Kike Suero cuestionó al elenco de El wasap de JB por continuar con sus grabaciones pese a la cuarentena que decretó el presidente Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus en el Perú.

Suero resaltó que, a diferencia del programa dirigido por Jorge Benavides, El reventonazo de la Chola suspendió todas sus actividades para no poner en peligro de contagio a sus trabajadores.

“Hay formas de hacer humor. La prioridad de América Televisión es cuidar a todos sus artistas y a todo el personal que trabaja en el canal. Considero que todos deben acatar las órdenes del Gobierno. Primero es nuestro bienestar”, señaló sobre El wasap de JB.

Asimismo, Kike Suero dio a conocer que todo el equipo de El Reventonazo de la Chola está sumando esfuerzos para llevarles insumos de primera necesidad a poblaciones vulnerables para que puedan pasar tranquilamente el periodo de aislamiento social obligatorio.

Natalie Vértiz fue presa de bromas pesadas de Kike Suero en el Reventonazo de la Chola. Foto: La República

“Todos somos hijos de Dios, tenemos que ayudarnos entre nosotros y compartir. A mí no me van a contar cómo es la pobreza ni el hambre porque lo he vivido en ‘carne propia’. Sé lo que no es comer dos o tres días, es complicado, así que debemos unirnos y darnos la mano”, precisó el cómico.

Jorge Benavides responde a críticas contra El wasap de JB

Jorge Benavides se pronunció sobre las críticas que ha recibido El wasap de JB por continuar grabando sus sketch en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

“Seguiremos grabando durante estos días llevando alegría. Hasta me han criticado por no llevar mascarillas, pero la Organización Mundial de la Salud solo las recomienda cuando estás infectado o acudes a un lugar donde hay mucha gente como un mercado. Nosotros cumplimos con las disposiciones que se emiten, nunca jugaría con mi salud ni la de mis compañeros”, dijo el líder de El wasap de JB.